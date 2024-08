Auto überschlägt sich mehrmals - 39-Jährige schwer verletzt

Eine Autofahrerin will mit ihrem Wagen in Schwaben in einer Kurve ein anderes Auto überholen. Aber die 39-Jährige übersieht ein entgegenkommendes Fahrzeug.

Der Wagen einer 39-jährigen Fahrerin ist beim Überholen im schwäbischen Landkreis Aichach-Friedberg gegen ein anderes Auto geprallt und hat sich mehrmals überschlagen. Die Frau kam am Samstag schwer verletzt mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus und schwebte kurzzeitig in Lebensgefahr, wie die Polizei mitteilte. Die 29-jährige Fahrerin des anderen Autos wurde leicht verletzt.

Die 39-Jährige wollte mit ihrem Wagen bei Hollenbach das Auto der 29-Jährigen in einer Kurve überholen. Dabei übersah sie ein entgegenkommendes Auto und versuchte, mit ihrem Wagen auszuweichen. Dieser prallte gegen das Auto der 29-Jährigen. Beide Fahrzeuge kamen von der Straße ab und landeten in einem angrenzenden Feld. Infolgedessen überschlug sich das Auto der Unfallverursacherin mehrmals.

An beiden Autos sei ein Schaden von rund 40.000 Euro entstanden, teilte eine Sprecherin der Polizei mit.

