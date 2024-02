Auto überschlägt sich: Mehrere Verletzte

Eine 20-jährige Frau hat in Petershausen im Landkreis Dachau einen Auffahrunfall mit drei beteiligten Autos verursacht, wodurch sich eines der Fahrzeuge überschlug. Alle Unfallbeteiligten verletzten sich am Samstag leicht bis mittelschwer, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Die 20-Jährige hatte laut Angaben der Polizei übersehen, dass vor ihr eine 55-Jährige links abbiegen wollte und deswegen gebremst hatte. Eine folgende 59-jährige Fahrerin hatte daraufhin ebenfalls abgebremst. Die 20-Jährige jedoch fuhr fast ungebremst in letztere rein, sodass das Auto der 59-Jährigen zur Seite geschleudert wurde. Es überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Wegen der Wucht des Aufpralls stieß das Auto der jungen Frau noch zusätzlich mit dem Wagen der 55-Jährigen zusammen. Alle Autos mussten abgeschleppt werden. Der Schaden des Unfalls wurde auf mindestens 40.000 Euro geschätzt.

© dpa-infocom, dpa:240204-99-865069/4