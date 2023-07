Polizeiwagen - Auf der Motorhaube eines Streifenwagens steht der Schriftzug «Polizei». - Foto: David Inderlied/dpa/Illustration

Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 28 in Richtung Ulm sind drei Menschen verletzt worden. Das Auto kam am Samstagmorgen auf der Höhe der Anschlussstelle B30 in Neu-Ulm ins Schleudern und überschlug sich, teilte die Polizei mit. Ein Rettungshubschrauber brachte die Verletzten in ein Krankenhaus. Die Polizei hat die Unfallstelle vorübergehend gesperrt. Die Unfallursache war zunächst unklar.

