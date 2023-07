Auto überschlägt sich auf B 304: Drei Verletzte

Krankenwagen - Ein Rettungswagen auf Einsatzfahrt. - Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Bei einem Unfall in Oberbayern hat sich ein Auto überschlagen, drei Menschen wurden dabei verletzt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war ein 89-jähriger Mann am Dienstag mit zwei Beifahrern auf der Bundesstraße 304 in Steinhöring (Landkreis Ebersberg) unterwegs, als er aus zunächst unklarer Ursache auf einen Radweg abkam und gegen eine Leitplanke fuhr. Dort habe sich das Auto überschlagen.

Ersthelfer riefen den Notruf und befreiten den Angaben nach eine 86-Jährige über ein Seitenfenster von der Rückbank. Die Feuerwehr holten später den Fahrer sowie einen weiteren 47 Jahre alten Mann aus dem Auto. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten ins Krankenhaus. Die Schwere der Verletzungen blieb zunächst unklar.

© dpa-infocom, dpa:230705-99-290318/2