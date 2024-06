Auto überfährt auf Autobahn verirrten Biber: Tier stirbt

Ein Autofahrer hat in Schwaben auf der Autobahn einen Biber überfahren. Das Tier hatte sich am Dienstag wohl auf die Fahrbahn verirrt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Biber überlebte den Unfall auf der A96 bei Weißensberg im Landkreis Lindau (Bodensee) nicht. Der 27-Jährige konnte das Auto nach dem Zusammenstoß unter Kontrolle halten und auf den Standstreifen fahren. Wegen schwerer Beschädigungen musste das Auto abgeschleppt werden. Die Polizei schätzte den Schaden auf mehrere Hundert Euro.

