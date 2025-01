Auto stürzt in Wasserbecken - Mann schwer verletzt

Zwei Autos berühren sich beim Überholen. Ein Wagen durchbricht die Betonleitplanke sowie einen Zaun.

Ein Autofahrer aus Brandenburg ist mit seinem Wagen in Unterfranken in ein Wasserbecken gestürzt, konnte sich aber selbst befreien und ans Ufer schwimmen. Der 52-Jährige wurde schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der Unfall passierte am Montag auf der Autobahn 3 bei Theilheim im Landkreis Würzburg.

Die Feuerwehr holte das Auto mit einem Kran aus dem Wasser-Rückhaltebecken. Rettungstaucher suchten das Becken zudem nach weiteren Fahrzeuginsassen ab.

Der Unfall geschah laut Polizei, als eine 22 Jahre alte Autofahrerin den Wagen des Mannes überholen wollte. Der 52-Jährige sei dabei mit seinem Auto nach links von seinem Fahrstreifen abgekommen, und die beiden Fahrzeuge hätten sich berührt.

Danach sei der Wagen des Mannes nach rechts von der Straße abgekommen, habe die Betonleitplanke sowie einen Zaun durchbrochen und sei schließlich in dem Rückhaltebecken liegengeblieben. Warum der Mann auf die linke Fahrspur geriet, wird derzeit ermittelt. Die 22-Jährige wurde nicht verletzt.

