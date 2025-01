Auto stürzt drei Meter tief in einen Fluss - Fahrer verletzt

Ein 60-Jähriger ist am Abend mit seinem Auto in Ansbach unterwegs. Doch auf einer Brücke durchbricht der Wagen das Geländer und landet im Wasser.

Ein Autofahrer hat in Ansbach mit seinem Wagen ein Brückengeländer durchbrochen und ist rund drei Meter tief in einen Fluss gestürzt. Der 60-Jährige habe sich offenbar selbst aus dem massiv beschädigten Fahrzeug befreien können, teilte die Polizei am Abend mit. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde er leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus.

Wie es zu dem Unfall in dem mittelfränkischen Ort kam, war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt. Ein Alkoholtest ergab bei dem Fahrer demnach Null Promille. Am Abend sollte das Auto aus der Rezat geborgen werden.

