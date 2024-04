Auto stößt mit Lkw zusammen - Beifahrer stirbt

Bei einem Zusammenstoß von einem Auto und einem Lkw in Wemding (Landkreis Donau-Ries) ist ein 27-jähriger Beifahrer noch am Unfallort gestorben. Der 21-jährige Autofahrer wurde nach Angaben der Polizei vom Montag schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Mann wollte am Sonntagabend rechts abbiegen. Dabei soll er mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn geraten sein, vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit. Daraufhin kam es zum Zusammenstoß mit dem Lkw. Dessen 41-jähriger Fahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.

