Auto stößt mit Linienbus zusammen: Fahrgäste leicht verletzt

Sieben Fahrgäste sind in München leicht verletzt worden, nachdem ein Linienbus wegen eines Zusammenstoßes mit einem Auto abgebremst hatte. Ein Rettungsdienst brachte am Samstag vier der Fahrgäste in eine Klinik, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Demnach sei ein 23-jähriger Autofahrer beim Spurenwechsel mit dem Bus zusammengeprallt und dieser habe abgebremst. Wegen der Bremsung stürzten die Fahrgäste und zogen sich dabei Verletzungen zu. Die beiden Fahrer blieben laut Polizei unverletzt. Der genaue Unfallhergang wird nun ermittelt.

