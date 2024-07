Auto prallt mit Lkw zusammen - Fahrerin stirbt

Eine Autofahrerin will auf einer Staatsstraße in Oberbayern rechts abbiegen - und übersieht einen Lkw. Die 69-Jährige stirbt noch an der Unfallstelle.

Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Lkw bei Engelsberg im Landkreis Traunstein ist die 69 Jahre alte Autofahrerin ums Leben gekommen. Sie war am Nachmittag aus Eiting gekommen und wollte nach rechts in die Staatsstraße 2355 einbiegen, wie die Polizei mitteilte. Dabei habe sie einen Lkw übersehen. Der 48-jährige Lkw-Fahrer konnte einen Zusammenstoß den Angaben zufolge nicht mehr vermeiden. Die Autofahrerin wurde so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starb. Der Lkw-Fahrer blieb körperlich unverletzt, wurde aber wegen eines Schocks in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei sucht nach den Insassen eines rostroten/orangen Kleinwagens, der zum Unfallzeitpunkt hinter dem Lkw fuhr. Sie würden als Zeugen benötigt und werden gebeten, sich bei der Polizei Trostberg zu melden.

