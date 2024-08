Auto prallt gegen Wohnhaus - Fahrer schwer verletzt

Rettungshubschrauber im Einsatz - Per Rettungshubschrauber kam ein schwerverletzter Autofahrer nach einem Unfall in Holzheim (Kreis Donau-Ries) ins Krankenhaus. (Symbolfoto) - Foto: Daniel Karmann/dpa

In Schwaben prallt ein Mann mit seinem Auto gegen ein Wohnhaus. Ein Rettungshubschrauber bringt ihn schwer verletzt ins Krankenhaus.

Ein 65-Jähriger hat im schwäbischen Landkreis Donau-Ries mit seinem Auto einen Zaun durchbrochen und ist gegen ein Wohnhaus geprallt. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Mann bei dem Unfall am Freitag schwer verletzt. Den Angaben nach war der Autofahrer in Holzheim aus zunächst unbekannter Ursache an einer Kurve geradeaus weitergefahren.

Die Feuerwehr musste den Mann aus seinem Auto befreien. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus. Bei dem Unfall seien neben dem Auto auch der Zaun, ein Gebüsch, ein Kellerfenster, ein Trampolin und die Hauswand beschädigt worden, sagte ein Sprecher. Hausbewohner seien nicht verletzt worden.





