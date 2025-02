Auto prallt gegen Hauswand - Fahrer stirbt

Plötzlich kommt ein Mann mit seinem Wagen von der Straße ab. Der Unfall endet für den 54-Jährigen tödlich.

Ein Autofahrer ist im Landkreis Forchheim mit seinem Wagen gegen eine Hauswand geprallt und gestorben. Der 54-Jährige kam aus zunächst unklarer Ursache am Morgen von der Straße ab, wie die Polizei mitteilte. Das Auto prallte gegen zwei Hauswände, bevor es dann in einem dritten Haus zum Stehen kam. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus, wo er seinen Verletzungen erlag. Die Bewohner der Häuser in Eggolsheim blieben den Angaben zufolge unverletzt.

Die Polizei schätzt den Schaden an den Häusern und dem Auto auf rund 95.000 Euro. Der größte Schaden entstand demnach an der Hauswand des dritten Hauses. Die Beamten zogen den Angaben zufolge einen Statiker hinzu, der jedoch Entwarnung gab. Das Haus sei nicht einsturzgefährdet, sagte eine Polizeisprecherin.

