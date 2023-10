Auto prallt gegen Baum: Rentnerpaar stirbt

Rentnerpaar stirbt nach Unfall - Die Überreste eines Autos stehen nach einem Unfall neben der Straße. - Foto: Vifogra / Goppelt/vifogra/dpa

Bei einem Verkehrsunfall im oberbayerischen Landkreis Eichstätt ist ein Rentnerpaar ums Leben gekommen. Der 79-jährige Autofahrer sei am Samstagnachmittag in einer Linkskurve zwischen Schelldorf und Stammham von der Straße abgekommen, sagte ein Polizeisprecher. Das Auto krachte demnach gegen einen Baum am Straßenrand und drehte sich um 180 Grad. Der Fahrer und dessen 75 Jahre alte Beifahrerin wurden aus dem Wagen geschleudert. Das Paar starb noch an der Unfallstelle. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge war der Mann zu schnell gefahren.

