Auto prallt gegen Baum – Fahrer tödlich verletzt

Ein Mann kommt nachts mit seinem Auto von der Straße ab. Der Wagen prallt gegen einen Baum. Der 54-Jährige überlebt den Unfall nicht.

Ein 54-Jähriger ist in Rosenheim mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt und tödlich verletzt worden. Der Mann kam nach Polizeiangaben in der Nacht aus zunächst ungeklärten Gründen von der Straße ab. Nach dem Zusammenstoß mit dem Baum sei das Auto wieder auf die Straße geworfen worden, auf dem Dach gelandet und habe Feuer gefangen. Der 54-Jährige wurde laut Polizei aus dem Wagen auf die Straße geschleudert.

Trotz der Rettungsmaßnahmen von Ersthelfern und Notarzt starb der Mann den Angaben nach noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen. Zur Klärung der Unfallursache wurde laut Polizei ein Gutachten in Auftrag gegeben.

