Auto prallt bei Kontrollversuch gegen Streifenwagen

Polizisten wollen einen Autofahrer nach einem verbotenen Fahrmanöver kontrollieren. Der Versuch, ihn anzuhalten, endet für die Beamten im Krankenhaus.

Ein Autofahrer ist bei einem Kontrollversuch der Polizei in Nürnberg gegen einen Streifenwagen geprallt. Bei dem Unfall seien zwei Beamte leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Die beiden Polizisten hätten Prellungen an Schädel und Halswirbelsäule erlitten und sich in ein Krankenhaus zur Behandlung begeben.

Laut Polizei hatte der 54-jährige Autofahrer verbotenerweise an einer Kreuzung gewendet und sollte deshalb von der Streife kontrolliert werden. Die beiden Polizisten hätten das Auto dafür überholt und ein Signal zum Anhalten gegeben. Dabei sei der Mann mit seinem Wagen seitlich gegen das Polizeiauto geprallt.

Gegen den 54-Jährigen werde wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

