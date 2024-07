Auto nach acht Jahren unter der Erde gefunden

2016 sorgte das Hochwasser in Niederbayern für enorme Schäden. Auch Autos wurden von den Wassermassen mitgerissen. Eines davon tauchte jetzt wieder auf.

Ein vom Hochwasser weggeschwemmtes Auto ist nach acht Jahren mehrere Meter unter der Erde in Niederbayern wiedergefunden worden. Das Fahrzeug soll während der Flut 2016 durch die Wassermassen mitgerissen und in einer Vertiefung hängengeblieben sein, wie die Polizei mitteilte. Bei Erdbauarbeiten stieß ein Unternehmen auf den Wagen. Aus fünf Metern Tiefe wurde er bei Simbach am Inn (Landkreis Rottal-Inn) geborgen. Im Handschuhfach war noch der Fahrzeugschein - zum Glück gut erhalten. Die Überprüfung ergab, dass der ursprüngliche Besitzer ins Ausland gezogen ist.

© dpa-infocom, dpa:240726-930-185080/1