Auto landet in Garten – Beifahrerin verletzt, Fahrerflucht

Ein junger Mann kommt mit einem Auto von der Straße ab und landet in einem Garten. Die Beifahrerin wird verletzt. Der Autofahrer lässt sie im Stich.

Ein 31-Jähriger ist in der Oberpfalz mit dem Auto eines Freundes in einem Garten gelandet - und hat seine verletzte Beifahrerin allein zurückgelassen. Die 19-Jährige wurde bei dem Unfall im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz mittelschwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.

Der 31 Jahre alte Fahrer des Wagens entfernte sich den Angaben zufolge unerlaubt vom Unfallort in Pilsach. Er sei bisher nicht gefunden worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Gegen ihn werde nun unter anderem wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Bei dem Unfall am frühen Neujahrsmorgen wurden das Auto, die Hauswand und eine Terrasse laut Polizei erheblich beschädigt. Die Beamten schätzen den Schaden auf rund 60.000 Euro. Warum der Fahrer von der Straße abkam, war noch unklar.

