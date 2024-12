Auto kommt von Straße ab - Fußgängerin tödlich verletzt

Eine Seniorin kommt in einer Linkskurve von der Straße ab. Ihr Auto erfasst eine Fußgängerin, die noch an der Unfallstelle stirbt.

Bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Bamberg ist eine 66-jährige Fußgängerin gestorben. Wie die Polizei mitteilte, war eine 78-jährige Autofahrerin in einer Kurve auf der Straße zwischen Priesendorf und Trabelsdorf von der Fahrbahn abgekommen und hatte die Fußgängerin auf einem parallel laufenden Radweg erfasst. Sie starb noch an der Unfallstelle. Die Autofahrerin wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

© dpa-infocom, dpa:241203-930-307082/1