Auto kollidiert frontal mit Lkw - Junge Frau in Lebensgefahr - Die junge Autofahrerin wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen. - Foto: Ferdinand Merzbach/NEWS5/dpa

Eine 24-Jährige kommt in Oberfranken von ihrer Spur ab und prallt mit ihrem Kleinwagen gegen einen Lkw. Im Krankenhaus ringt sie um ihr Leben.

Bei einem Frontalzusammenstoß eines Autos mit einem Lkw ist die 24-jährige Autofahrerin in der Fränkischen Schweiz lebensgefährlich verletzt worden. Der Unfall passierte auf der Bundesstraße 470 zwischen Muggendorf und Streitberg im Landkreis Forchheim, wie die Polizei mitteilte. Aus ungeklärter Ursache kam die Frau mit ihrem Kleinwagen auf die Gegenfahrbahn und rammte frontal einen entgegenkommenden Lkw.

Der Pkw der jungen Frau wurde in den Straßengraben geschleudert und blieb schwer beschädigt dort liegen. Die Fahrerin wurde eingeklemmt. Mehrere Feuerwehren aus den umliegenden Ortschaften bargen sie. Per Rettungshubschrauber wurde die 24-Jährige in ein Krankenhaus gebracht und notoperiert. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

