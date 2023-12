Auto kippt nach Kollision auf der Autobahn: Schwer verletzt

Ein 24 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Unfall auf der Autobahn 94 bei Mettenheim (Landkreis Mühldorf am Inn) schwer verletzt worden. Sein Auto sei am Donnerstagabend aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern geraten und gegen eine Betonschutzwand gestoßen, teilte die Polizei mit. Ein nachfolgender Wagen eines 38-Jährigen rammte das Auto und und kippte es auf die Seite. Der 24-Jährige wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er kam mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus. Der 38-Jährige wurde leicht verletzt. Die Autobahn in Richtung Passau war nach dem Unfall drei Stunden gesperrt.

