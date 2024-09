Auto kippt mit zwei Insassen in den Main

Ein Seniorenpaar kippt mit ihrem Auto in den Main. Das Fahrzeug wird aus dem Fluss geborgen, die genaue Ursache des Unfalls ist noch unklar.

Zwei Senioren sind an der hessischen Grenze im Landkreis Aschaffenburg mit ihrem Wagen über das Ende einer Anlegestelle in den Main gekippt. Wie ein Polizeisprecher sagte, saßen die beiden im Auto, als es am Sonntagabend aus bislang unklaren Gründen in Richtung des Flusses rollte. Daraufhin kippte es mit der Vorderachse über den Rand der Anlegestelle in Karlstein am Main.

Der über Achtzigjährige alarmierte daraufhin die Feuerwehr und rettete sich den Angaben zufolge mit seiner Ehefrau aus dem Wagen. Sie blieben unverletzt. Das Auto wurde von einem Abschleppdienst geborgen. Betriebsstoffe liefen bei dem Einsatz glücklicherweise nicht aus. Weitere Details gab es bislang nicht.

