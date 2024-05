Weil er ein Auto in Oberfranken angezündet haben soll, befindet sich ein Verdächtiger in Untersuchungshaft. Gegen einen weiteren Mann, der zunächst auch deswegen festgenommen wurde, wurde kein Haftbefehl erlassen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Das Auto gehörte den Angaben nach keinem der Männer. Sie fuhren damit von Köln nach Scheßlitz (Landkreis Bamberg), wo das Auto am Mittwoch brannte. Auf dem Weg sollen sie außerdem einen Unfall verursacht haben.

