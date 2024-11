Auto im Gleisbereich sorgt für Ausfälle und Verspätungen

S-Bahnen - Am Donnerstagabend kam es zu Beeinträchtigungen bei der S7 in München. - Foto: Lino Mirgeler/dpa

Eine Seniorin biegt erst falsch ab und landet dann mit ihrem Auto im Gleisbereich der S-Bahn. Der Vorfall führt zu erheblichen Verzögerungen im Abendverkehr.

Wegen eines Autos im Gleisbereich einer S-Bahnstation im Landkreis München ist es am Donnerstagabend zu Teilausfällen und erheblichen Verspätungen der Linie 7 gekommen. Die Fahrerin des Wagens war falsch abgebogen und wollte daraufhin zurücksetzen, wie eine Sprecherin der Polizei sagte. Dabei sei die 86-Jährige in den Gleisbereich in Ottobrunn gefahren. Sie konnte das Auto dort nicht eigenständig herausfahren, sodass ein Abschleppdienst den Wagen herauszog. Das Gleis wurde währenddessen gesperrt. Die Ermittlungen der Bundespolizei wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr dauern an, es gebe laut Polizei zunächst keine Hinweise auf eine vorsätzliche Handlung.

© dpa-infocom, dpa:241108-930-282957/1