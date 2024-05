Eine Autofahrerin ist in Niederbayern mit ihrem Fahrzeug in einen Weiher geraten und dabei ums Leben gekommen. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, kam die Frau in der Nacht zu Mittwoch bei Tettenweis (Landkreis Passau) mit ihrem Pkw von der Straße ab. Einsatzkräfte bargen die leblose Frau aus ihrem Wagen, Wiederbelebungsversuche blieben laut Sprecher ohne Erfolg. Die Unfallursache war zunächst unklar.

