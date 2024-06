Auto gerät in Gegenverkehr: Zehn Verletzte

Zehn Menschen sind bei einem Unfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen im Landkreis Fürth verletzt worden - einer davon schwer. Ein 35-Jähriger geriet am Sonntag auf der Bundesstraße 8 bei Langenzenn aus ungeklärter Ursache mit seinem Wagen in den Gegenverkehr, wie es in einer Mitteilung der Polizei von Montag hieß. Ein entgegenkommendes Auto wich demnach auf den Grünstreifen aus, ein weiteres touchierte das Fahrzeug mit der kompletten rechten Seite. Der 35-Jährige kam mit seinem Auto ins Schleudern, kollidierte mit einem Motorrad und einem weiteren Wagen und überschlug sich.

Neun Menschen erlitten leichte Verletzungen, die Motorradfahrerin wurde schwer verletzt, wie es hieß. Rettungskräfte brachten die Verletzten ins Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand den Angaben zufolge ein Schaden von etwa 40.000 Euro.

