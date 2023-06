Auto fährt in Abensberg gegen Bahnhofsgebäude – Fahrer schwer verletzt

Der Fahrer des Audis wurde beim Unfall in Abensberg schwer verletzt. −Fotos: Kahler

Ein schwerer Unfall hat sich am Sonntagabend in Abensberg (Landkreis Kelheim) ereignet. Das meldet das Polizeipräsidium Niederbayern.









Um zirka 20 Uhr ist ein Auto in Abensberg gegen das Bahnhofsgebäude geprallt. In der Erstmeldung des Polizeipräsidiums Niederbayern hieß es „in Bahnhofsgebäude gefahren“. Das hat sich nicht bewahrheitet.



Ein Sprecher der Polizei Kelheim sagte, ein 57-jähriger Audifahrer sei gegen das Gebäude gefahren. Die Ermittlungen deuten bisher darauf hin, dass ein technischer Defekt die Ursache war. Zweifelsfrei bestätigt ist das noch nicht. Ein Gutachter ist bereits beauftragt.



Der schwerverletzte Fahrer wurde in ein Krankenhaus geflogen.

− els/ade