Auto fährt in Tramhaltestelle: Ein Verletzter

Ein Auto ist am Münchner Stiglmaierplatz in eine Tramhaltestelle gefahren und hat einen im Haltestellenhäuschen wartenden Mann leicht verletzt. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, waren alle Fahrzeuginsassen am Freitag bereits flüchtig, als die Einsatzkräfte eintrafen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fahndet öffentlich nach den Tätern. Die Beamten gehen von einem Unfall aus. Das Wartehäuschen der Haltestelle wurde völlig demoliert. Der Schaden wir auf mehrere tausend Euro geschätzt.

© dpa-infocom, dpa:240113-99-593406/2