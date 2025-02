Polizisten untersuchen ein Auto in der Nähe des Einsatzortes. In der Münchner Innenstadt ist ein Fahrzeug in eine Menschengruppe gefahren. Wie die Polizei auf der Plattform X mitteilte, wurden mehrere Menschen verletzt. «Wir sind aktuell mit starken Kräften vor Ort», sagte ein Polizeisprecher. Foto: Michale Fischer/dpa