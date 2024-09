Auto fährt in Laster - Fahrer schwerst verletzt

Auf einer Bundesstraße im Landkreis Kulmbach gerät ein Auto auf die Gegenfahrbahn. Der entgegenkommende Lastwagen kracht anschließend in einen Holztransporter.

Bei einem Unfall mit drei Fahrzeugen ist ein 59 Jahre alter Autofahrer im Landkreis Kulmbach schwer verletzt worden. Er fuhr am Nachmittag auf der Bundesstraße 303 Richtung Wirsberg auf der Gegenfahrbahn in einen Kleinlastwagen, wie die Polizei mitteilte. Nach der Kollision stieß der Lkw mit einem entgegenkommenden Holztransporter zusammen. Der 59-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt, von der Feuerwehr geborgen und schwerstverletzt in ein Krankenhaus gefahren. Der Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt, der Fahrer des Holztransporters blieb unverletzt. Die Bundesstraße bleibt zur Bergung der Fahrzeuge noch bis zum späten Abend gesperrt.

© dpa-infocom, dpa:240930-930-248187/1