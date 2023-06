Auto fährt in Biker: Mann stirbt und Frau schwer verletzt

Rettungswagen - Ein Rettungswagen ist mit Blaulich im Einsatz. - Foto: Jens Büttner/dpa/Symbolbild

Ein Auto ist in Oberbayern mit einem Biker-Ehepaar zusammengestoßen - der Ehemann starb noch an der Unfallstelle, seine Frau wurde schwer verletzt. Der 55-jährige Motorradfahrer war am Freitag mit seiner 60-jährigen Ehefrau bei Neumarkt-Sankt Veit (Landkreis Mühldorf am Inn) unterwegs, als den beiden auf ihren Motorrädern in einer Kurve ein Auto entgegenkam, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Der 30-jährige Autofahrer kam nach ersten Erkenntnissen über die Fahrbahnmitte und erfasste die Motorräder. Der Ehemann wurde frontal angefahren und starb trotz Reanimation noch an der Unfallstelle. Seine Ehefrau wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gefahren. Gegen den Autofahrer wurde ein Ermittlungsverfahren aufgrund fahrlässiger Tötung eingeleitet.

