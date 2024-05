Auto fährt gegen Brückenpfeiler: Fahrer stirbt

Ein Autofahrer ist bei einem Unfall in Niederbayern ums Leben gekommen. Aus zunächst unklarer Ursache kam der 36-Jährige am frühen Montagmorgen mit seinem Wagen auf der B20 bei Landau an der Isar (Landkreis Dingolfing-Landau) nach links von der Fahrbahn ab, wie die Polizei mitteilte. In der Folge krachte das Fahrzeug gegen einen Brückenpfeiler.

Der Fahrer konnte von den Rettungskräften nur noch tot aus dem Auto geborgen werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauerten an.

