Auto fährt auf A8 auf Streufahrzeug: Mann schwer verletzt

Mit hohem Tempo ist ein Mann mit seinem Wagen auf der Autobahn 8 im Landkreis Fürstenfeldbruck gegen ein Streufahrzeug gefahren und schwer verletzt worden. Wie genau es zu dem Unfall bei Olching am frühen Samstagmorgen kam, sei bislang noch ungeklärt, teilte die Polizei mit. Kurz nachdem Ersthelfer den 20-Jährigen aus seinem Auto befreit hatten, ging dieses in Flammen auf. Der 50-jährige Fahrer des Streufahrzeuges blieb unverletzt. Die A8 war für mehrere Stunden in Richtung München gesperrt.

