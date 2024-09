Auto erfasst nach Unfall zwei Radfahrer – fünf Verletzte

Bei einem Wendemanöver in München stoßen zwei Autos zusammen. Eins davon prallt daraufhin gegen zwei Menschen.

Nach einem Zusammenstoß zweier Autos in München ist eins davon gegen zwei Passanten geprallt. Fünf Menschen wurden verletzt, einer von ihnen schwer. Das Auto einer 20-Jährigen war am Sonntag beim Wenden an einer Kreuzung mit dem entgegenkommenden Wagen einer 26-Jährigen zusammengestoßen, wie die Polizei mitteilte. Demnach prallte das Auto der 26-Jährigen frontal gegen zwei auf einem Weg stehende Radfahrer und ein Verkehrsschild.

Die 20-Jährige, ihre beiden 18 und 19 Jahre alten Beifahrerinnen sowie die 66 Jahre alte Radfahrerin wurden leicht verletzt, der 75 Jahre alte Radfahrer schwer, wie es weiter hieß. Rettungskräfte hätten die Verletzten in ein Klinikum gebracht. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.

