Auto brennt in Sulzbach-Rosenberg: Männer retten Kasten Bier vor Flammen

Am Ende konnten sie wenigstens noch ihren Durst löschen: Drei 25-Jährige waren mit dem Auto in Richtung Rosenberg (Landkreis Amberg-Sulzbach) unterwegs, als dieses plötzlich qualmte und dann in Flammen aufging. Der 20 Jahre alte Renault war zwar nicht mehr zu retten, aber immerhin blieb ihr frisch gekaufter Kasten Bier verschont.









Wie die Polizeiinspektion Sulzbach-Rosenberg berichtet, ereignete sich der Vorfall am Samstag gegen 16.30 Uhr. Die drei Landkreisbewohner waren mit einem 20 Jahre alten Renault nach Rosenberg unterwegs, als an der Kreuzung zur Erzhausstraße plötzlich Qualm aus dem Motorraum stieg.





Durstlöscher während Abschlepparbeiten





Die jungen Männer verließen das Auto sofort, welches nur Sekunden später bereits im gesamten Motorraum, aufgrund eines technischen Defektes, Feuer fing. Viel Zeit um persönliche Gegenstände aus dem Fahrzeug zu holen blieb ihnen nicht. Eines konnten die Männer jedoch noch rechtzeitig aus dem brennenden Fahrzeug retten: Einen Kasten Bier, welchen sie kurz zuvor gekauft hatten.



Die Feuerwehren Rosenberg und Sulzbach wurden alarmiert und konnten den Fahrzeugbrand wenig später löschen. Der Wagen brannte jedoch komplett aus und musste abgeschleppt werden. Hier kam den Männern jedoch ihr geretteter Bierkaste zu Gute, da sie während der Abschleppung bei 30 Grad Hitze auf die Durstlöscher zurückgreifen konnten.





Fahrbahn war für zwei Stunden gesperrt

Zur Brandbekämpfung und Reinigung der Fahrbahn musste die Rosenbachstraße für etwa zwei Stunden in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 1000Euro.

