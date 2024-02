Auto brennt auf A8 komplett aus: Hoher Schaden

Auf der Autobahn 8 in Oberbayern ist ein Auto komplett ausgebrannt. Laut Mitteilung der Polizei hatte der Fahrer nach eigenen Angaben am Samstag während der Fahrt eine verminderte Leistung seines Wagens wahrgenommen und auf dem Standstreifen der A8 bei Weyarn (Landkreis Miesbach) angehalten. Dort bemerkte er, wie Qualm aus dem Motorraum stieg und sich erste Flammen bildeten. Der 22 Jahre alte Fahrer und seine drei gleichaltrigen Mitfahrer konnten das Auto verlassen und blieben unverletzt. Es entstand ein Schaden von etwa 80.000 Euro. Die A8 in Fahrtrichtung München war für die Löscharbeiten komplett gesperrt.

© dpa-infocom, dpa:240203-99-860781/2