Austragung des Biathlon-Weltcups in Ruhpolding gesichert

In Ruhpolding hat es lange nicht geschneit. Aber dank Schneereserven sind die Strecken präpariert. Es kann gestartet werden.

Der Austragung des Biathlon-Weltcups in Ruhpolding in der kommenden Woche steht trotz der zuletzt viel zu milden Temperaturen nichts im Weg. „Die Strecke macht einen sehr guten Eindruck. Wir haben heute Morgen noch mal mit unseren Technikern gesprochen und wir sind sehr sicher im Augenblick. Wenn keine ungeahnten Wetterkapriolen auftreten sollten, was sich überhaupt nicht abzeichnet, wird der Weltcup so wie geplant auch stattfinden“, sagte Geschäftsführer Timo Gerhold am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Am Nachmittag gaben die Organisatoren dann dem Weltverband IBU das Signal für eine Durchführung des geplanten Programms.

Beim ersten Weltcup des neuen Jahres in Oberhof musste wegen Regens und Sturmböen der Männer-Sprint um einen Tag auf diesen Freitag verschoben werden. Die Präparierung der Strecke wird angesichts des Wetters für die Organisatoren eine Herausforderung.

Für Ruhpolding, wo am Mittwoch auch noch elf Grad Celsius gemessen wurden, ist für das Wochenende Schneefall vorgesagt. Zudem soll es in der kommenden Woche deutliche Minusgrade geben.

Die Streckenpräparierung sei dank der vorhandenen Reserven im Depot abgeschlossen, sagte Gerhold. Zudem gebe es bis zum Weltcupstart am 10. Januar mit der Damen-Staffel keinen Trainingsbetrieb mehr, um die Strecke zu schonen. Bisher wurden 54.000 Tickets für die fünf Wettkampftage mit insgesamt sechs Rennen verkauft. Die Veranstalter rechnen insgesamt mit 60.000 bis 65.000 Zuschauern in der Chiemgau Arena.

