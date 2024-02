Ausstellung zum Thema Fluchen im Museum für Kommunikation in Nürnberg gestartet

Wussten Sie, dass der älteste dokumentierte Fluch ungefähr 5000 Jahre alt ist und von einem Bibliothekar stammt? Nein? Dann interessiert Sie vielleicht die neue Fluch-Ausstellung im Museum für Kommunikation Nürnberg.



Die Bahn fällt aus, man stößt sich den Kopf oder das favorisierte Fußballteam verliert. Verdammt noch mal! Fluchen und Schimpfen ist ein Grundverhalten des Menschen. Die Ausstellung „Potz! Blitz! Vom Fluch des Pharao bis zur Hate Speech“, die seit gestern im Museum für Kommunikation Nürnberg zu sehen ist, setzt sich damit auseinander, warum wir fluchen, wie wir fluchen und was dabei in unserem Gehirn geschieht.



Den etwas merkwürdig anmutenden Titel der Ausstellung erklärt ihr Kurator Dr. Rolf-Bernhard Essig damit, dass es sich bei dem Ausruf der Überraschung „Potz Blitz“ um eine sogenannte Hüllformel handelt. Auf gut Deutsch bedeutet sie: „Gottes Blitz soll dich treffen.“ Als 1922 das Grab von Tutenchamun gefunden wurde und angeblich viele daran Beteiligte starben, soll der Fluch des Pharaos zugeschlagen haben. „Wie das sich immer weiterentwickelt hat, wie die Kraftausdrücke schließlich zur Hate Speech wurden, das erklärt und zeigt unsere Ausstellung“, sagt Essig.





Die „magische Macht“ der Kraftausdrücke





Im ausstellungsbegleitenden Expotizer ist zu lesen, dass das Fluchen auf der Überzeugung fußt, dass „bestimmte Wörter eine Art magische Macht haben“. Deshalb passe auch die Bezeichnung „Kraftausdrücke“ so gut. „Meist handelt es sich um Tabu-Wörter. Ihr Gebrauch ist im Alltag nach den Regeln von Religion, Kultur, Moral, Gesetz verboten oder verachtet. Der Bruch dieser Regeln gibt den Kraftausdrücken allein schon Macht.“ Von Kindesbeinen an versprühen Schimpfwörter eine Art von Reiz auf uns. „Wir haben sofort den Eindruck, etwas damit erreichen zu können. Wenn wir ein Kleinkind sind und sagen statt ,Mama‘ oder ,Auto‘ ,Scheiße‘, dann ist die Aufregung groß“, so der Kurator Essig.





Schon vor 5000 Jahren wurde geflucht





Die Geschichte des Fluchens lässt sich dabei mindestens 5000 Jahre zurückverfolgen. Eines der ältesten Zeugnisse von Kraftausdrücken stammt aus einer Keilschrift eines Bibliothekars, der seinem Wunsch darüber, dass die Schrifttafeln auch wieder zurückgegeben werden und nicht kaputt gemacht, ins Wasser gelegt oder geschabt und unlesbar gemacht werden sollten, Nachdruck verlieh. Dr. Rolf-Bernhard Essig geht sogar soweit zu sagen, dass „der Mensch flucht, seit er die Sprache hat“. Seitdem habe sich die Abgrenzung zwischen einer Hochsprache, in der nicht geflucht wird, und einer Umgangssprache aufgeweicht.





Von Ochse bis Eulenküken





Die Ausstellung will jedoch nicht rein historisch an das Thema herantreten. So wird zum Beispiel auch nach regionalen Unterschieden im Fluchen gesucht. Fast überall auf der Welt fluchen Menschen zum Beispiel, indem sie anderen Personen Tiernamen geben. Diese unterscheiden sich aber von Land zu Land teilweise deutlich. So ist bei uns der Ochse oder das Schwein verbreitet, in der Niederlande wird jemand, der naiv oder dumm ist, hingegen als „Eulenküken“ bezeichnet. Hier sei ein Highlight der Ausstellung erwähnt: der Schimpfwortgenerator. Wer etwas Hilfe bei kreativen Beleidigungen benötigt, ist hier goldrichtig. Der Generator liefert Vorschläge wie „panikaffiner Brainmessie“ oder „halbfrittierter Dorframbo“.



Für diejenigen, denen das zu bübisch ist, wird das Gebiet des Fluchens und Schimpfens aber auch aus neurowissenschaftlicher Seite beleuchtet. So geht die Ausstellung der Frage nach, was in unserem Gehirn geschieht, wenn wir fluchen. Hier habe sich beispielsweise herausgestellt, dass Fluchen bei Sportlern einen leistungssteigernden Effekt erzielen oder auch Stressabbau und Schmerzbewältigung fördern kann.





Ausstellung bis 12. Januar 2025 zu sehen





Schließlich spannt die Ausstellung den Bogen zu einem aktuell stark diskutierten Thema: Hassrede oder „Hate Speech“. Einerseits werden verschiedene Arten digitaler Gewalt erklärt und dargestellt, andererseits werden Möglichkeiten aufgezeigt, darauf zu reagieren und Stellen vorgestellt, die betroffenen Personen Hilfe dabei bieten.



Die vielen weiteren Aspekte der Ausstellung, historische Objekte, Medienstationen und Mitmachangebote können noch fast ein Jahr, bis zum 12. Januar 2025, im Museum für Kommunikation Nürnberg bestaunt werden.