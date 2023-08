Außerfernbahn wegen Bauarbeiten über einen Monat gesperrt

Gleise im Gleisbett - Gleise sind an einem Bahnhof im Schotterbett verlegt. - Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild

Wer mit der Bahn vom bayerischen Oberland und vom Allgäu nach Tirol fahren will, wird es bald deutlich schwerer haben. Vom 31. August bis 5. Oktober wird die Außerfernbahn zwischen Garmisch-Partenkirchen und Reutte in Tirol wegen Bauarbeiten gesperrt. Das teilten die Österreichischen Bundesbahnen am Freitag mit. Demnach fahren mehr als einen Monat lang keine Züge zwischen den beiden Städten. Auch die Verbindung von Reutte nach Pfronten im Allgäu sei betroffen.

Es werde ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Nicht alle Ersatzhaltestellen befinden sich den Angaben zufolge aber in unmittelbarer Nähe zu den Bahnhöfen. Außerdem könne in den Bussen keine Fahrradmitnahme garantiert werden.

