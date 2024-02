Außenverteidiger Davies beim FC Bayern im Lauftraining

Vor knapp zwei Wochen hat sich der Münchner Alphonso Davies verletzt. Nun macht er einen Schritt zu seinem Comeback.

Linksverteidiger Alphonso Davies ist beim FC Bayern nach einer Innenbandzerrung im linken Knie wieder ins Lauftraining eingestiegen. Wie die Münchner am Donnerstag mitteilten, drehte der 23-Jährige gemeinsam mit Bouna Sarr nach dessen Kreuzbandriss einige Runden um das Vereinsgelände an der Säbener Straße. Davies hatte sich die Verletzung vor knapp zwei Wochen beim 3:1 in der Fußball-Bundesliga gegen Borussia Mönchengladbach zugezogen.

