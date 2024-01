Ausrutschen verboten: Bayern-Fußballerinnen unter Zugzwang

Den Fußballerinnen des FC Bayern droht das Champions-League-Aus. Die Münchnerinnen starten aus der Winterpause direkt in ein entscheidendes Spiel. Ein Problem plagt sie nach wie vor.

Die Fußballerinnen des FC Bayern München stehen in ihrem ersten Spiel nach der Winterpause in der Champions League bei der AS Rom unter großem Druck. „Wenn wir ein Spiel gewinnen müssen, kann man sich natürlich denken, dass der Druck größer wird“, sagte Stürmerin Pernille Harder am Dienstag bei einer Pressekonferenz in München.

Vor dem fünften Gruppenspiel an diesem Mittwoch (18.45 Uhr/DAZN) liegt der deutsche Meister in der Tabelle mit fünf Punkten nur auf dem dritten Platz. Ajax Amsterdam führt mit sieben Zählern vor Paris St. Germain (6). Nur die zwei besten Teams ziehen ins Viertelfinale ein, das ab dem 19./20. März ausgetragen wird. Die Münchnerinnen empfangen in ihrem Gruppenfinale am 30. Januar die Pariserinnen.

Die Bayern-Frauen um Trainer Alexander Straus hatten vor der Winterpause mit 0:1 bei Ajax verloren und dabei ihre wettbewerbsübergreifend erste Saisonniederlage kassiert. „Einige Spielerinnen sahen in der letzten Woche sehr müde aus“, sagte Straus mit Bezug auf die letzten Spiele des vergangenen Jahres. Die vielen Verletzungen hätten demnach dazu geführt, dass das Team nicht wie geplant rotieren konnte. Für das Spiel am Mittwoch fehlen dem FC Bayern verletzungs- und krankheitsbedingt gleich sechs Spielerinnen.

