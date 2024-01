Ausparken endet am Gartenzaun: Rosenheimer (52) mit zwei Promille unterwegs

Betrunken unterwegs: Ein 52-jähriger Rosenheimer verursachte am Sonntag beim Ausparken 1500 Euro Schaden. Er hatte zwei Promille.



Ein 52-jähriger Rosenheimer, wollte am Sonntag, gegen 17.30 Uhr, mit seinem Auto aus einer Parklücke ausfahren. Beim Rangieren in der Schießstattstraße in Rosenheim stieß er gegen einen Gartenzaun sowie gegen ein neben ihm geparktes Auto eines 66-jährigen Rosenheimers. Es entstand ein Schaden von rund 1.500 Euro, teilt die Polizei mit.

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten beim 52-Jährigen Alkoholgeruch. Ein Test ergab etwa zwei Promille. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an und stellten den Führerschein sicher. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.



nb