Ausnahmezustand in Moldau: „Alle wollen nur, dass der Krieg aufhört“, sagt eine Helferin

Eine Nacht im ersten Kriegsjahr 2022 ist Tatiana Pascal (51) besonders schlimm in Erinnerung. „Es war 2 Uhr nachts, als massives Bombardement einsetzte. Die Wände, die Fenster – alles zitterte“, erzählt die Sozialpädagogin, die im Sozialzentrum von Tudora, einem Ort an der moldauisch-ukrainischen Grenze arbeitet. „Alle hatten Angst, dass der Krieg jetzt auch zu uns kommt.“





„Wir sind Odessa sehr nah und hören die Explosionen“





Odessa, die ukrainische Großstadt am Schwarzen Meer, liegt nicht weit entfernt von Tatianas Heimatort. Sie ist immer wieder Ziel von russischen Angriffen. „Wir sind Odessa sehr nah und hören die Explosionen. Erst letzte Woche gab es wieder Bombenangriffe“, erzählt die 51-Jährige, als wir uns Mitte November im Sozialzentrum in Tudora treffen.



Der Krieg im Nachbarland hat auch die Arbeit von Concordia auf den Kopf gestellt. Plötzlich müssen sich die Mitarbeiter auch um Tausende Flüchtlinge kümmern, die über die Grenze kommen. „Tudora war die erste Anlaufstation für viele, der erste sichere Platz auf ihrer Flucht“, erinnert sich Sozialarbeiterin Tatiana Ghilan, die dienstälteste Mitarbeiterin des Zentrums, früher Schuldirektorin und Bürgermeisterin des Ortes. „Ich habe schon viel erlebt. Aber das war die größte Herausforderung, die wir jemals in Tudora zu meistern hatten. Wir arbeiteten Tag und Nacht, um die Menschen, die zu Hunderten in Bussen ankamen mit Essen und Trinken zu versorgen und um Unterkünfte zu finden.“





„Viele wollen einfach nur nach Hause, weil sie ihre Heimat vermissen“





Jetzt, im dritten Kriegsjahr, habe sich die Lage etwas entspannt. Viele Flüchtlinge seien weitergezogen, in die Hauptstadt Chisinau, wo es eine russische Schule gebe, oder in die Ukraine zurückgekehrt. „Viele wollen einfach nur nach Hause, weil sie ihre Heimat vermissen“, weiß Tatiana Ghilan.



Doch das ist nicht so einfach, wenn das Zuhause zerstört oder die Heimat immer noch unter Beschuss ist. „Wer keine andere Möglichkeit hat, ist geblieben“, sagt Tatiana Pascal. Unter den Kindern, die sie jeden Tag im Concordia-Zentrum betreut, seien immer noch viele Flüchtlingskinder. Viele Familien versuchten, sich zu integrieren, die Landessprache Rumänisch zu lernen, Arbeit zu finden. Doch der Krieg ist in Tudora jeden Tag zum Greifen nah. „Wir hören so viele schreckliche Geschichten. Wir alle wollen nur, dass der Krieg endlich aufhört“, sagt Tatiana Pascal.



Die Solidarität ihrer Landsleute, von denen viele kaum selbst über die Runden kommen und auf Hilfe angewiesen sind, sei beachtlich – und doch selbstverständlich. Es mache keinen Unterschied, wem sie helfe, sagt Tatiana. „Für mich sind das alles Menschen, die leiden und Hilfe brauchen.“