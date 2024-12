Auslosung zur Club-WM: Bayern in Topf 1, BVB in Topf 2

Am Donnerstag findet in Miami die Auslosung zur Club-WM statt. Nun ist die Verteilung der vier Töpfe bekannt.

Bei der Auslosung zur Club-WM 2025 wird der FC Bayern in Topf 1 geführt. Damit sind Duelle in der Gruppenphase mit dem ebenfalls topgesetzten Champions-League-Sieger Real Madrid, dem englischen Meister Manchester City und dem französischen Champion Paris Saint-Germain nicht möglich. Auch die vier besten südamerikanischen Teams befinden sich bei der Auslosung in Miami am Donnerstag (13.00 Uhr MEZ) in Topf 1. Champions-League-Finalist Borussia Dortmund gehört zusammen mit den sieben weiteren europäischen Clubs dem zweiten Topf an.

Insgesamt nehmen 32 Teams an der neu geschaffenen Club-WM teil, die vom 15. Juni bis 13. Juli 2025 in den USA ausgetragen wird. In der Vorrunde werden jeweils acht Gruppen mit vier Teams gebildet.

