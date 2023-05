Ausgleich in letzter Minute: «Löwen» mit Remis in Essen

Maurizio Jacobacci - Maurizio Jacobacci, neuer TSV 1860-Trainer, nimmt am ersten Mannschaftstraining des Drittligisten auf dem Vereinsgelände teil. - Foto: Peter Kneffel/dpa/Archivbild

Der TSV 1860 München hat in letzter Minute einen Sieg in der 3. Fußball-Liga aus der Hand gegeben. Die «Löwen» trennten sich am Sonntag auswärts von Rot-Weiss Essen 2:2 (0:1). Für die personell arg geschwächten Münchner trafen Yannick Deichmann (65. Minute) und der eingewechselte Fabian Greilinger (82.). Die Hausherren aus Essen waren in der ersten Spielhälfte durch Cedric Harenbrock in Führung gegangen (21.). Und sie schafften mit der letzten Aktion der Partie den Ausgleich durch Simon Engelmann (90.+5).

«Natürlich scheiße» und «wie eine Niederlage» fühle sich das Remis an, sagte Torschütze Greilinger bei MagentaSport nach dem späten Ausgleich. Trainer Maurizio Jacobacci ärgerte sich: «Das darf natürlich nicht passieren.» Dennoch sei er stolz auf die Leistung des Teams.

Nach dem Unentschieden belegen die Münchner zwei Spieltage vor dem Saisonende den neunten Tabellenplatz. Schon seit einigen Wochen ist die Saison für die Mannschaft von Jacobacci sportlich quasi gelaufen, weil sie weder aufsteigen noch absteigen kann.

In einer durchwachsenen Partie wären die «Löwen» vor 18 187 Zuschauern beinahe früh in Führung gegangen. Bei einer Abwehraktion der Essener prallte der Ball von 1860-Spieler Milos Cocic auf die Latte. RWE hingegen schlug nach einem Konter eiskalt zu.

Nach einer ausgeglichenen ersten Spielhälfte waren die Münchner im zweiten Durchgang das bessere Team. Deichmann glich aus. Greilinger drehte die Partie mit seinem Kopfball. In der Nachspielzeit kassierten die Giesinger aber doch noch den bitteren Ausgleich.

