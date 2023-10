In der Kälte ausgesetztes Baby in Rosenheim: Mutter (27) geständig

Die 27-Jährige hatte im Internet nach einer Babyklappe im Raum Rosenheim gesucht. Erfolglos. Nach der Geburt ihres Mädchens durchtrennte sie die Nabelschnur, zog ihr ein dünnes Kleidchen und ein ebenso dünnes Jäckchen an und legte es im Hinterhof eines Hotels ab. „Die Angeklagte bedauert alles zutiefst. Sie wusste für sich selbst keinen anderen Rat“, sagte ihr Verteidiger beim Prozessauftakt am Landgericht in Traunstein.