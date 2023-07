Ausgerissenes Wallaby kehrt nach Wochen wieder zurück

Nach mehreren Wochen in Freiheit ist ein Wallaby aus Bischofsmais im Bayerischen Wald zu seiner Familie zurückgekehrt. Das Tier sei in der Nacht zum Freitag mit Haferflocken und Mangoriegeln in sein Gehege gelockt worden, teilte das Hotel Wastl-Säge im Landkreis Regen mit, wo das Männchen mit seiner Partnerin Vroni und einem Jungtier wohnt.

Das Känguru-Männchen war nach Angaben der Eigentümer am 8. Juni entlaufen. «Irgendwer hat das Gitter offen gelassen», hieß es vom Hotel. Anschließend wurde es immer wieder gesichtet, konnte aber nicht eingefangen werden. «Toni war immer schneller und huschte wieder in die Wälder.» In den vergangenen Tagen ließ sich das Wallaby immer wieder am Gehege blicken. Doch erst in der Nacht von Donnerstag auf Freitag kehrte es ganz zurück. «Die letzte Hürde über den Bretterzaun hat Toni selbst übersprungen», so das Hotel.

© dpa-infocom, dpa:230728-99-581114/2