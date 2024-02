Ausgebüxtes Rind flieht vor Polizei und Bauern

In Schwaben ist ein Rind von einem Hof ausgebüxt und hat eine Verfolgungsjagd ausgelöst. Das junge Tier war am Montagabend auf einer Straße bei Ronsberg (Landkreis Ostallgäu) gesichtet worden, hatte jedoch beim Eintreffen der Beamten die Flucht ergriffen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, mussten die Einsatzkräfte sowie ein Bauer und dessen Helfer die Kuh etwa eine Stunde durch einen schwer begehbaren Wald verfolgen. Das Tier konnte schließlich unverletzt zum Hof zurückgebracht werden.

© dpa-infocom, dpa:240206-99-890028/2