Ausfall bei Bayern-Fußballerinnen: Eriksson mit Fußbruch

Erst Klara Bühl, nun Magdalena Eriksson. Im Jahresendspurt verletzen sich gleich zwei Fußballerinnen des FC Bayern und fallen länger aus.

Die Fußballerinnen des FC Bayern München müssen nach dem Ausfall von Nationalstürmerin Klara Bühl den nächsten personellen Rückschlag verkraften. Wie der Bundesligist am Freitag mitteilte, hat sich Innenverteidigerin Magdalena Eriksson beim 1:1 am Donnerstagabend in der Champions League gegen Ajax Amsterdam einen Bruch im linken Mittelfuß zugezogen. Die 30-jährige Schwedin musste schon nach 23 Minuten ausgewechselt werden. Sie wurde bereits am Freitagmorgen operiert. Für die Nationalspielerin ist das Fußballjahr vorzeitig beendet, sie wird mehrere Wochen ausfallen.

Bühl hatte sich am Montagabend beim 3:0 in der Bundesliga gegen Bayer Leverkusen eine Muskelverletzung zugezogen. Auch die 23-Jährige fällt mehrere Wochen aus.

Vor der Winterpause stehen für die Bayern-Frauen noch das Bundesligaspiel gegen den 1. FC Nürnberg am Sonntag und das Rückspiel in der Champions League gegen Amsterdam am Mittwoch an.

© dpa-infocom, dpa:231215-99-311431/2