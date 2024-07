Ausblick auf die Erntesaison in Bayern

Von Mais bis Weizen - bei der traditionellen Erntefahrt informieren sich Agrarministerin Michaela Kaniber und der Bayerische Bauernverband über die Situation der Landwirte.

Wie wird die Ernte in dieser Saison ausfallen? Hierzu will sich Bayerns Agrarministerin Michaela Kaniber (CSU) eine Einschätzung geben lassen. Bei der Erntefahrt des Bayerischen Bauernverbandes (BBV) besucht sie am Donnerstag (10.00 Uhr) einen landwirtschaftlichen Betrieb in Schwabhausen (Landkreis Dachau). Begleitet wird sie von BBV-Vizepräsident Ely Eibisch und BBV-Getreidepräsident Hermann Greif. Im Gespräch mit einem Landwirt wollen sie unter anderem wissen, wie sich das Wetter auswirkt und wie der Anbau in diesem Jahr bislang verlief.

