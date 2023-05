Augsburgs Uduokhai muss nur beim Saisonfinale zuschauen

Felix Uduokhai - Schiedsrichter Tobias Welz zeigt Augsburgs Felix Uduokhai (3.v.r) die Rote Karte. - Foto: Stefan Puchner/dpa

Fußballprofi Felix Uduokhai vom FC Augsburg muss in der Bundesliga nur im Saisonfinale aussetzen. Der Abwehrspieler wurde nach einer Roten Karte gegen Borussia Dortmund (0:3) am Sonntag für ein Ligaspiel gesperrt, wie der DFB nach einer Entscheidung des Sportgerichts am Dienstag mitteilte. Uduokhai fehlt dem noch immer vom Abstieg bedrohten FCA damit am 34. Spieltag am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Borussia Mönchengladbach. Zum Start der neuen Saison ist der 25-Jährige wieder spielberechtigt. Profi und Verein haben dem Urteil zugestimmt.

© dpa-infocom, dpa:230523-99-795147/4